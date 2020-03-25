شاهد.. كوميديا أغنية "إعصار محلى محوط عليه كورونا" على ألحان "بنت الجيران"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الأجتماعى، أغنية جديدة بعنوان "أترزع في البيت"، اقتباساً من الأغنية الشهيرة "بنت الجيران" لمطربي المهرجانات حسن شاكش وعمر كمال، وهى أغنية كوميدية قام بغنائها شاب يدعى "سارى عمر"، وشابة تدعى "سارة"، وتتناول الأغنية الحالة التي يمر بها الشعب المصرى، والتوعية بالجلوس في المنزل وعدم مخالطة الآخرين، وتنفيذ التعليمات الوقائية ضد المرض المتفشى.
وتقول كلمات الأغنية : إعصار محلى محوط عليه كورونا.. دخل البلد خلى الناس مجنونة.. فيروس وسافر لف كل الكون.. سلام وبوس دى إصابة مضمونة.. تقدر عليه بماية سخنة وصابونة.. ومش محتاج تشترى من الحاجة مليون.
ملعون ابوها كورونا ملعونة.. ومتنزلش تعدوا اللى جابونا.. ولو زهقتوا اقعدوا فا البلكونة...
يذكر أن الخوف من الإصابة بفيروس كورونا أصبح خطرا آخر بخلاف العدوى، حيث يهدد صحة الجميع، وفقا لما أكده الخبراء بأن الفزع يهدد بمشاكل صحية خطيرة منها ارتفاع الضغط والسكر ونوبات الهلع ومتلازمة القولون العصبى، كما أنها تضعف الجهاز المناعى والذى يعد خطه الدفاع الأولى للوقاية عند الإصابة بعدوى كورونا.
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