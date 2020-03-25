شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء مهرجان كان لعام 2020.. هل يقام Marché du Film بخطة بديله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما تتعامل فرنسا مع القوة المتزايدة للأزمة الصحية العالمية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا " Coronavirus " فإن المعنيين بالسينما وصناعتها يبحثون عن طرق جديدة لتخطي مرحلة إلغاء واحد من أهم مهرجانات العالم وهو مهرجان كان السينمائي فبعد إعلان إلغاء مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2020 لعدم انشار فيروس كورونا ، يمكن أن يكون " Marché du Film " الذي يقام بمهرجان كان سنويا هو الخطة البديله المناسبة لكل عشاق السينما والمعنيين بها حول العالم و ذلك من خلال الإنترنت .

ويعد " Marché du Film " أكبر تجمع دولي لمحترفي الأفلام في العالم ففي العام الماضي شارك به 12،527 من 151 دولة ، إضافة الي إقامة عروض عالمية أولي و عروض خاصة .

وعلى الرغم من عدم وجود أي إعلانات رسمية حتى الآن ، إلا أن جيروم بايار المنتج التنفيذي لـ Marché du Film كشف عن بعض التفاصيل حول خطته الاحتياطية والتي يعدها حاليا، والتي ستشهد ظهور Marché du Film بالكامل عبر الإنترنت من 12 إلى 21 مايو المقبل .

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وسيتم عرض الأفلام عبر الإنترنت بواسطة إحدى تقنيات الحماية حيث يقوم وكلاء المبيعات بدعوة المشترين المفضلين لمشاهدة الأفلام.