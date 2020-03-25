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توم هانكس يدشن حزب الأريكة الجديد أثناء العزل الصحي المنزلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي توم هانكس على تدشين حملة جديدة للجلوس على الأريكة، للمطالبة بالبقاء داخل المنزل وعدم الخروج للشارع لحين انتهاء مواجهة تفشي المستجد.

ونشر هانكس صورة لكلب وهو نائم على أريكة عبر حسابه بموقع إنستجرام، ليطالب جمهوره ومتابعيه بالانضمام للحزب الجديد الذي دشنه بالجلوس على الأريكة.

 

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ونوه توم هانكس أول أمس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" عن تحسن حالته الصحية، فأكد أنه قبل أقل من أسبوعين من ظهور الأعراض الأولى للإصابة بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون يشعران الآن بتحسن واضح، كما حث الجميع على البقاء في المنزل، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا، وأشار إلى أن الأمر سيحتاج بعض الوقت، لكن علينا بالاعتنناء ببعضنا البعض، والتنازل عن بعض وسائل الراحة.. وهذا أيضا سوف يمر.

يذكر أن توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون اكتشفا مؤخرا وتحديدا منذ أسبوعين أنهما أجريا الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا، وكانت النتيجة إيجابية أثناء زيارتهما لأستراليا، وبمجرد انتشار الخبر تصدر الثنائي المواقع والصحف العالمية وكان بمثابة صدمة كبيرة بين محبي وعشاقي نجم هوليوود الشهير.

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