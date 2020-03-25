شكرا لقرائتكم خبر عن الحلوة قبلت التحدى .. نيرمين الفقى تتكفل بـ 100 أسرة في " تحدى الخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة نرمين الفقي عن تكفلها بـ"100" أسرة لصالح بنك الطعام في مبادرة "تحدى الخير"، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، بشأن فيروس كورونا.

ونشرت نيرمين الفقي مقطع فيديو، عبر حسابها على "إنستجرام"، وقالت: "أنا قبلت التحدي، وما ردتش أطلع غير ما أكون بالفعل تكفلت بـ100 أسرة لبنك الطعام، أي حاجة فيها خير لازم نعملها، وفي زملاء كتير في الوسط الفني قاموا بالمبادرة دي، التحدي المرة دي مختلف لأننا بنمر بظروف صعبة وربنا يسترها علينا كلنا، وفيه ناس كتير محتاجه أنا عايزة اتحدى عائلتي وأصحابي، وكل الناس اللي يقدروا يعملوا خير، لازم نكون إيد واحدة".

وشارك عدد كبير من نجوم الفن في "تحدي الخير"، ومن بينهم، الفنان أحمد السقا، أحمد فهمي، هنا الزاهد، شيكو، محمد رمضان، أحمد السعدني، منى زكي، عمرو يوسف، أمير كرارة، صلاح عبدالله، الشاعر أمير طعيمة، تامر حسني، غادة عبدالرازق، هند صبري، أحمد داود، دينا الشربيني، ويزو، كندا علوش.

ورغم قلة أعمالها بالمقارنة ببنات جيلها من النجمات، إلا أن النجمة نرمين الفقى، أصبحت أكثر تفاعلا مع جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما "إنستجرام"، حيث دائما ما تنشر صورها الخاصة، بصحبة أصدقائها، وبعض من مقاطع أعمال درامية قدمتها خلال مسيرتها الفنية، فضلا عن جلسات التصوير التى تتألق فيها.

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كما نشرت صور لجلسات التصوير المتتالية مع الجمهورعبر حسابها الخاص على إنستجرام، وفى آخر إطلالتها الرائعة، خضعت الفنانة نرمين الفقى، لجلسة تصوير وهى تسبح مع دولفين الذى تبادل معها القبلات، فيما قالت النجمة فى تعليقها على الصور: "أنا وقعت فى غرام الدولفين.. الله على جمالهم".