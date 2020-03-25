شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف من الحجر الصحى: أكتر حاجة مفرحانى إنكم هتبقوا تخان زيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها ومتابعيها، بمقطع فيديو لها من داخل العزل الصحي الذي تخضع له داخل منزلها، والتي تتبع فيه تعليمات السلامة لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت سيف مقطع الفيديو الخاص بها عبر حسابها بموقع إنستجرام، ووجهت رسالة قائلة: "أكتر حاجة مفرحانى فى الوضع الحالى اللى احنا فيه دا، إنكم كلكم هتبقوا تخان زي"، وسرعان ما استقبل الآلاف التعليقات الساخرة من قبل أصدقائها ومتابعيها.

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وتشارك الفنانة شيماء سيف مع الفنان عمرو وهبة، في مسلسل درامي، من المقرر المنافسة به خلال موسم رمضان المقبل، ويحمل اسم "بالقوة" وبدأ الأبطال تصوير المشاهد الأولى منذ اسابيع، بعد الاستقرار على الأبطال المشاركين فى العمل، وأعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعاقدها مع شركة روزناما برئاسة المنتج هشام جمال لإنتاج مسلسل جديد للعرض خلال عام 2020 على قنوات التليفزيون والمنصة الرقمية الخاصة بالمجموعة.