شكرا لقرائتكم خبر عن "إنى راحل ومصر باقية".. cbc تعرض "ممالك النار" لـ خالد النبوى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الخطة البرامجية والدرامية التى أطلقتها مجموعة المتحدة للخدمات الأعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، تعرض قناة cbc مسلسل "ممالك النار" الذى أثار جدلاً كبيراً الفترة الماضية، خاصة بعدما صفع الأتراك فى عقر دارهم، وفضح أكاذيبهم على مر التاريخ، ومن المقرر أن تعرض cbc أولى حلقات "ممالك النار" يوم السبت 28 مارس الجارى، إذ يتضمن المسلسل 14 حلقة، ويعرض من السبت حتى الأربعاء.

مسلسل ممالك النار يوثق الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بدايات القرن السادس عشر وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن قصة مسلسل ممالك النار تكشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.

"ممالك النار" بطولة الفنان خالد النبوى، ورشيد عساف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبدالمنعم عمايري، ونضال نجم، وخالد نجم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج البريطانى "بيتر ويبر"، الذى قدم عددا من الأفلام الشهيرة منها فيلم "Girls with a Pearl Earning ،Hannibal Rising و Emperor ".