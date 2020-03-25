شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش قلق من كورونا.. بوس وأحضان وفسح شعار بن أفليك وآنا دى أرماس (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد موقع جاست جيرد النجم بن أفليك وهو يقبل صديقته آنا دي أرماس خلال نزهة مبكرة بمصاحبة كلبهما في كاليفورنيا وظهرا الاثنين بدون كمامات ولا قفازات في استراحة من الحجر الصحي المنزلي المفروض فى أغلب دول العالم لمنع انتشار فيروس كورونا الذي يهدد حياة المواطنين حول العالم وتأتي نزهمتهما بعد اسبوع من تواجدهما في كوبا في رحلة ترفيهية رومانسية.

يذكر أن أخر أعمال أفيلك كان فيلم The Way Back ، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشي، تود ستاشويك، راشيل كارباني، مارلين فورتي، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمي راتشفورد.

Advertisements

ويدو فيلم The Way Back في المدرسة الثانوية، حيث كان يلعب جاك كانينجهام كرة السلة، ولكنه بدلا من ان يكمل طريقه في ممارسة الرياضة، اختار الابتعاد عن الساحة، ولكن بعد عدة سنوات، يحصل على فرصة لاستعادة حياته، عندما يُطلب منه تدريب فريق كرة السلة المتعثر، يقبل جاك على مضض، ولكنه بالرغم من ذلك يحقق نجاح كبير مع الفريق.