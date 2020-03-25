شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب لـ مشاهدة فيلم Spenser Confidential وأنت قاعد فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش العالم حالة من الرعب بسبب فيروس كورونا الذى سنتشر بسرعة كبيرة بين الدول حول العالم، ولذلك فـإن المهرب الوحيد لدى الكثيرين هو الجلوس أمام شاشات التليفزيون، خاصة مع إغلاق دورالعرض السينمائية، لـ وقف انتشار الفيروس، ومع وجود عدد كبير من الأفلام المختلفة، التى طرحت على مدار الأعوام السابقة، جنبا إلى عدد من الأفلام الجديدة التى تم طرحها على بعض من منصات البث، بالرغم من وصولها إلى دار العرض قبل إغلاقها بـ فترة قصيرة.

ولذلك نرشح لكم اليوم فيلم Spenser Confidential، الذى وصل شبكة نيتفلكس يوم 6 مارس الجارى، العمل الجديد يحتوى على العديد من المميزات التى تساعده فى أن يكون على قائمة الأفلام التى يمكنك مشاهدتها، هى :

يمكنك مشاهدة العمل فى أى وقت على منصة البث نيتفلكس.

العمل من بطولة مارك والبيرج، الذى اشتهر بالعديد من الأعمال منها Ted.

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الفيلم يدور فى إطار أكشن ودراما وكوميديا، مما يبشر بـ عمل مرح، ويمكن مشاهدته من قبل جميع أفراد الأسرة.

العمل الجديد مدته ساعة و 51 دقيقة، ومن بطولة مارك والبيرج، ونستون دوق، آلان أركين، إليزا شليسنجر، مايكل جاستون، مارك مارون، جيمس دومونت، كولين كامب، وغيرهم.

ويدور حول سبنسر شرطي سابق، معروف عنه إثارة المشاكل بدلاً من حلها، الذى خرج من السجن وقرر مغادرة بوسطن إلى الأبد، لكن في البداية ينخدع بمساعدة مدربه القديم ومرشده، هنري (آلان أركين)، مع أحد الهواة الواعدين، الذى يدعى هوك (وينستون ديوك)، وهو مقاتل متوحش، مقتنع بأنه سيكون خصمًا أكثر صرامة من سبنسر على الإطلاق، عندما قتل اثنان من زملاء سبنسر السابقين، قام بتجنيد هوك وصديقته السابقة، سيسي (إليزا شليسنجر)، لمساعدته على التحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة، وام بـ إخراج فيلم Spenser Confidential المخرج بيتر بيرج.



