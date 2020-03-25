شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير مسلسل ياسمين صبرى "فرصة تانية" بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف القائمون على مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، تصوير العمل لمدة 10 أيام، وذلك للوقاية من انتشار وباء كورونا، وتجاوباً مع المناداة ببقاء المواطنين في منازلهم والابتعاد عن التجمعات خاصة وأن ذلك يساهم في انتشار الفيروس ونقل العدوى.



ياسمين صبرى وأيتن عامر وهبة مجدى واحمد مجدى

وقبل توقف التصوير كان أبطاله قد انتهوا من تصوير 75 % في أحداثه حيث يعد العمل هو المرشح لأن يكون أول مسلسل يتم الانتهاء من تصويره بين كل الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل، حسب الخطة التي وضعتها الشركة المنتجة مع المخرج مرقس عادل للانتهاء من كافة المشاهد قبل حلول شهر رمضان.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين بالعمل البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية.

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ياسمين صبرى مع ادوارد والمخرج مرقس عادل

وقدمت ياسمين صبرى أولى بطولاتها في الدراما العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى" وحققت به نجاحاً كبيراً وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وجمال عبد الناصر وهنادى مهنى وتامر شلتوت وجميل برسوم وسارة نخلة وناهد رشدى ومصطفى درويش وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.