شكرا لقرائتكم خبر عن قبلات وأحضان بين عشاق مسلسل la casa De Papel قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية أورسولا كوربيرو، نجمة المسلسل الإسبانى الشهير la Casa De Papel، مع حبيبها النجم العالمي ميجل هيران صاحبة شخصية "ريو" في المسلسل، والتي تجمعهما قصة حب حقيقية في الواقع.

ونشرت الممثلة العالمية التي تجسد شخصية "طوكيو"، صورا لها مع "ريو" عبر حسابها بموقع إنستجرام، والتي يظهران فيها وهما يقبلان بعضهما البعض، وعلى غلاف إحدى المجلات العالمية.

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ومن المقرر أن يعرض الموسم الجديد يوم 4 أبريل المقبل على شبكة نتفليكس، وسيشهد الموسم القادم بداية جديدة للعصابة التى وضعت فى مأزق كبير نهاية الموسم الماضى بعد تدميرها لعربات الشرطة بالمدافع وظهورهم كأفراد عصابة حقيقة عكس ما كانوا يروجون بأنهم ضمن الشعب.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".