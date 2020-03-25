شكرا لقرائتكم خبر عن باللهجة اللبنانية.. أغانى جديدة لـ نانسى عجرم وإليسا بتوقيع زياد برجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب والملحن زياد برجى مع النجمة اللبنانية نانسى عجرم فى ألبومها الجديد بأغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية، من كلمات أحمد ماضى، وتوزيع الموسيقى هادى شرارة.

ويتعاون برجى أيضا مع أدهم نابلسى فى أغنية جديدة من كلمات أحمد ماضى، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، كما يتعاون برجى كملحن أيضا مع النجمة اللبنانية إليسا فى أغنية جديدة يتضمنها ألبومها الجديد.

من ناحية أخرى طرح زياد برجى مؤخرا أغنيه "أنا وياك"، ويتعاون فيها برجى مع الشاعر أحمد ماضى، والموزع الموسيقى هادى شرارة.

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كان المطرب والملحن زياد برجى قد حقق نجاحا كبيرا كمطرب بجانب عمله كملحن منذ سنوات، من خلال أغنية "شو حلو"، وقد طرح العام الماضى كليب أغنيته الجديدة "لعيونك الحلوين"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، من كلماته، وألحان وتوزيع هادى شرارة.

يذكر أن المطرب والملحن زياد برجى تعاون مؤخرا مع النجمة اللبنانية مايا دياب، من خلال كليب "خسرنا بعض"، والذى لاقى استحسان جمهوره وجمهور مايا دياب.

وبدأت شهرة زياد برجى بمصر من خلال أغنية "شو حلو"، والتى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وتخطت نسبة مشاهدتها مئات الملايين، وتعاون مع عدد من المطربين أبرزهم: جورج وسوف، ونانسى عجرم، وإليسا، وماريتا الحلانى، وغيرهم.