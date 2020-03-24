صاحبة أقوى رسالة عن الكورونا عبر التواصل الاجتماعي... انتصرت

في خبر مفرح يتعلق بأزمة الكورونا، أعلنت السيدة البريطانية تارا جين لانغستون المصابة بفيروس كورونا والتي أصبحت معروفة بـ"أيقونة المصابين" أنها تحسّنت بشكل سريع، وأنها خرجت من المستشفى.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، أخرجت لانغستون من العناية المركزة، بعد تحسّن حالتها كثيرا، حيث تم نقلها للمنزل حيث ستمكث هناك.

وقالت لانغستون بعد الخروج: "لازلت في طريق الشفاء ولكنني أشعر بتحسن كبير.. لقد تغلبت على كورونا".

وكانت لانغستون قد نشرت فيديو لمعاناتها مع فيروس كورونا المستجد والآلام الشديدة التي واجهتها بعد إصابتها بالفيروس.

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وأكدت لانغستون أنها لم تكن تعاني من أي مشكلات صحية قبل الإصابة بالفيروس، وكانت تعيش حياة صحية جدا، ولم تتوقع أن يصيبها كورونا أبدا.

تارا جين لانغستون الأم البريطانية البالغة من العمر 39 عاما، أصبحت من أشهر المصابين بالفيروس، بعدما نشرت فيديو مؤلما لمعاناتها، لاقى تعاطفا واسعا في بريطانيا وفي العالم.

ونشرت لانغستون الفيديو الشهير مباشرة بعد دخولها المستشفى، وظهرت في حال ألم كبير، واعتبرت الصحافة البريطانية أن الفيديو كان "صفعة الواقع" للعديد من المواطنين، وخاصة الشباب، لتوخي الحذر من كورونا، وبدت لانغستون في الفيديو شاحبة الوجه، وهي تعاني كي تستطيع التنفس، بل ووصفت الأمر وكأن هناك قطع زجاجية في رئتيها، الأمر الذي دفع الكثيرين للقلق، خاصة أن جين لم تبلغ الـ40 عاما من العمر، وكانت تمارس الرياضة في حياتها اليومية.

ولقي فيديو معاناة لانغستون تعاطفا كبيرا من الإنجليز على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره الكثيرون الفيديو الأكثر تأثيرا بشأن التوعية من مخاطر كورونا.

