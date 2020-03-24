وفاة والد الممثلة صوفيا مايلز بفيروس كورونا

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أعلنت الممثلة البريطانية صوفيا مايلز عن وفاة والدها (67 عاماً) بفيروس كورونا، وطلبت من الجميع اتخاذ كل سبل الوقاية.
مايلز نعت والدها بتغريدة وكتبت «توفي أبي العزيز منذ بضع ساعات. فيروس كورونا هو من أودى بحياته».
وكانت مايلز قد نشرت قبل ذلك صورة لوالدها وهو في المستشفى، ويواجه صعوبة في التنفس.
يذكر أن مايلز كشفت عام 2018 عن أن والدها يعاني من الباركنسنون.
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