وفاة والد الممثلة صوفيا مايلز بفيروس كورونا



أعلنت الممثلة البريطانية صوفيا مايلز عن وفاة والدها (67 عاماً) بفيروس كورونا، وطلبت من الجميع اتخاذ كل سبل الوقاية.

مايلز نعت والدها بتغريدة وكتبت «توفي أبي العزيز منذ بضع ساعات. فيروس كورونا هو من أودى بحياته». Advertisements وكانت مايلز قد نشرت قبل ذلك صورة لوالدها وهو في المستشفى، ويواجه صعوبة في التنفس. يذكر أن مايلز كشفت عام 2018 عن أن والدها يعاني من الباركنسنون.

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