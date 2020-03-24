فاليري أبو شقرا تتحدى كورونا وتعلن عن موعد زفافها

في تحد واضح لكافة الظروف التي يمر بها العالم؛ خاصة فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم، كشفت الممثلة اللبنانية فاليري أبوشقرا عن موعد زفافها، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه سيكون في الثالث عشر من شهر يونيو المقبل.
يشار إلى أن أبوشقرا كانت قد احتفلت بخطوبتها العام الماضي من رجل الأعمال زياد عمار في أجواء عائلية.
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ومن ناحية أخرى، يعرض لها حالياً الجزء الثاني من مسلسل «ما فيي»، والذي يشارك في بطولته أيضاً الممثلون: معتصم النهار، سينتيا سامويل، كارمن لبس، نادين خوري، إلسا زغيب، جو طراد، وسام صباغ، وسام بريدي، من كتابة كلوديا مرشليان، وإخراج رشا شربتجي.
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