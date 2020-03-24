غدير السبتي تدخل في حالة نفسية سيئة بعد إصابة ابنتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة الكويتية الشهيرة غدير السبتي إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد؛ حيث نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، موجهة لها رسالة مؤثرة، قائلة: «فديت قلبك أنتِ قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها»؛ لتتلقى عدداً كبيراً من الرسائل المتمنية شفاء ابنتها بأسرع وقت.

ونشرت غدير السبتي في مقطع فيديو عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت غدير: «أنا طبعاً لبست لأن تو دقوا علينا المستشفى لأن طلعت نتيجة بنتي إيجابية، والحين الإسعاف جايين ياخدونها ونتيجتي أنا بالانتظار، ادعوا إن شاء الله ما في شيء، وأبغي أقول إننا ضلينا اتنين بالبيت الكل راح، ولكن إن شاالله أنا أروح بدالكم كلكم وتضلون انتوا بخير».

وانهارت غدير بالبكاء في فيديو لها برفقة إحدى صديقاتها التي تدعى «روان» وابنتها أسماء من الحجر الصحي، وقالت روان: «إحنا هنا ما عندنا ولا شيء، يعني يكفي إنكم بين أهلكم وناسكم في حد يرعاكم لكن إحنا هنا ما عندنا أحد يرعانا»، وتمنت روان أن تمر الأمور على خير.