شاهد نداء نانسي عجرم لجمهورها بسبب كورونا "فيديو"

ساهمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في الحملة الوطنية «معاً»؛ لحث الجمهور على البقاء في منازلهم والتزام الحجر الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا. ونشرت نانسي مقطع فيديو من داخل منزلها وقالت خلاله: «بعرف المرحلة صعبة.. وبعرف اللي عم نمرق فيه منو سهل علينا كلنا.. لنحمي بعض ونحمي حالنا خلينا بالبيت». وكانت نانسي قد تبرعت بمبلغ 10 آلاف دولار لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، و10 آلاف دولار للصليب الأحمر اللبناني، وذلك ضمن حملة التبرعات التي استكملها الإعلامي اللبناني مرسيل غانم، ضمن برنامجه «صار الوقت» عبر محطة الـMTV التي شارك فيها عدد من الفنانين أيضاً. وتبرع الفنان راغب علامة بمبلغ 25 مليون ليرة لبنانية، بينما تبرع وائل كفوري بمبلغ 15 مليون ليرة لبنانية. Advertisements شاهدي الفيديو :



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