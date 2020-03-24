بالفيديو: فرحة كبيرة لهند البحرينية بعد شفائها من فيروس كورونا

احتفلت الفنانة هند البحرينية بشفائها من فيروس كورونا، وأن نتيجة الفحص جاءت سلبية، ولم تعد مصابة بالفيروس، وظهرت هند في الفيديو مع الطبيبة المعالجة، وهي تخبرها بأن نتيجة الفحص سلبية وأنها لم تعد مصابة بالفيروس، وعبرت هند عن فرحتها بالضحك والقفز والصراخ.

وكتبت هند البحرينية عبر حسابها على تويتر، قائلة: «صباح الخير.. الحمد الله تشافيت من مرض الكورونا وأبدأ أول أيام الحجر المنزلي».

وكانت الفنانة هند قد كشفت عن تطورات حالتها الصحية بعد ثلاثة أيام من الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا، ووضعها بالحجر الصحي عقب رحلتها إلى مدينة برشلونة الإسبانية، قائلة إن نتيجة تحليلها الجديد سلبية، وستغادر مكان الحجر الصحي، وتكمل أيام العزل الصحي في المنزل.



شاهدي الفيديو :

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