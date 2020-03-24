تدهور الحالة الصحية للفنانة ناهد جبر بعد وفاة ابنتها

تدهورت الحالة الصحية للفنانة ناهد جبر، بعد وفاة ابنتها الوحيدة «مايسة»، التي رحلت عن عالمنا أمس الإثنين بعد صراع مع المرض.

وأكد مصدر مقرب من ناهد، أنها تتواجد بمنزلها بمفردها بعد وفاة ابنتها، وتعاني من بعض أمراض الشيخوخة، إلا أنه خلال هذه الفترة تدهورت حالتها الصحية نظراً لفقدانها ابنتها، كما أنها رفضت الانتقال إلى المستشفى.

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يذكر أن الفنانة ناهد جبر من مواليد شهر يوليو عام 1945؛ حيث تبلغ من العمر 74 عاماً، وهي ابنة اللواء عبدالفتاح جبر وشقيقة منى جبر.

وتخرجت ناهد في معهد السينما قسم إخراج، وعملت في أفلام قليلة، وركزت نشاطها على التليفزيون والمسرح، وقامت بإخراج أفلام للتليفزيون وهي: «موسيقى رخيصة»، و«رجل طيب»، ومن المسلسلات التي عملت بها: «أبرياء في قفص الاتهام»، و«قال الزمان».

وشاركت ناهد جبر في عدد من مسرحيات كان أشهرها مسرحية «شاهد ما شافش حاجة» مع عادل إمام، و«إنهم يقتلون الحمير».

تزوجت ناهد من لاعب الكرة عصام بهيج، ثم من الممثل سناء شافع، وعادت إلى زوجها الأول مرة أخرى.

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