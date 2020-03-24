فن ومشاهير

تدهور الحالة الصحية للفنانة ناهد جبر بعد وفاة ابنتها

0 نشر
mai.ali 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

تدهورت الحالة الصحية للفنانة ناهد جبر، بعد وفاة ابنتها الوحيدة «مايسة»، التي رحلت عن عالمنا أمس الإثنين بعد صراع مع المرض.

وأكد مصدر مقرب من ناهد، أنها تتواجد بمنزلها بمفردها بعد وفاة ابنتها، وتعاني من بعض أمراض الشيخوخة، إلا أنه خلال هذه الفترة تدهورت حالتها الصحية نظراً لفقدانها ابنتها، كما أنها رفضت الانتقال إلى المستشفى.

 

 

 

 

Advertisements

يذكر أن الفنانة ناهد جبر من مواليد شهر يوليو عام 1945؛ حيث تبلغ من العمر 74 عاماً، وهي ابنة اللواء عبدالفتاح جبر وشقيقة منى جبر.

وتخرجت ناهد في معهد السينما قسم إخراج، وعملت في أفلام قليلة، وركزت نشاطها على التليفزيون والمسرح، وقامت بإخراج أفلام للتليفزيون وهي: «موسيقى رخيصة»، و«رجل طيب»، ومن المسلسلات التي عملت بها: «أبرياء في قفص الاتهام»، و«قال الزمان».

وشاركت ناهد جبر في عدد من مسرحيات كان أشهرها مسرحية «شاهد ما شافش حاجة» مع عادل إمام، و«إنهم يقتلون الحمير».

تزوجت ناهد من لاعب الكرة عصام بهيج، ثم من الممثل سناء شافع، وعادت إلى زوجها الأول مرة أخرى.

 

اقرئي ايضا : صلاح عبدالله يسلي الجمهور بطريقته الخاصة، ويغني لهم: «في البيت خليك»

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدهور الحالة الصحية للفنانة ناهد جبر بعد وفاة ابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا