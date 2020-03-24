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شاركت الفنانة ميريام فارس جمهورها بصور تجمعها مع والدتها من احتفال عيد الأم، وظهرت ميريام في لقطات عفوية مع والدتها وسط الضحك والهزار، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين في إطلالتها وإطلالة والدتها، وأنها تشبهها كثيراً، متسائلين «فين الأم وفين البنت».
وانهالت التعليقات على الصور عبر حساب ميريام، بموقع الصور الشهير «انستجرام»، حيث جاءت بعض التعليقات الفكاهية من بعض الشباب الذين طلبوا الزواج من والدة ميريام فارس، نظراً لجمالها وإطلالتها الأنيقة
وأطلق عدد من النشطاء على والدة ميريام فارس لقب «الجدة الجميلة»، حيث أن ميريام قد نشرت أيضاً عدداً من الصور التي تجمعها بوالدتها ونجلها الوحيد، الذي حرصت على إخفاء وجهه من الصور.
كانت هذه تفاصيل خبر نشطاء يطلبون الزواج من والدة ميريام فارس بعد نشرها صور بصحبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.