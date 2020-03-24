انتهج الفنان صلاح عبدالله طريقة جديدة لتسلية جمهوره منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا؛ حيث يتواصل مع الجمهور من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وبدأ صلاح عبدالله بطرح أسئلة للنقاش مع الجمهور من باب التسلية؛ خاصة أن أغلب المتابعين يتواجدون بالمنزل بسبب تفشي ذلك الفيروس اللعين.
ونشر عبدالله مؤخراً فيديو له وهو يغني للجمهور؛ حيث قال: «يا صاحبي كلك نظر ياصاحب الواجب.. الحذر ما يمنع قدر بس الحذر واجب.. ولا بد وقت الخطر نعمل الواجب.. يمكن ساعتها القدر يعمل معانا واجب.. خليك في البيت.. في البيت خليك.. والنبي ياريت ربي يخليك».
وتفاعل الجمهور مع فيديو «عم صلاح» كما يلقبونه، وطلبوا منه خلال التعليقات عمل فيديوهات بشكل مستمر خلال أزمة كورونا للتسلية.
شاهدي الفيديو :
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبد الله يسلي الجمهور بطريقته الخاصة ويغني لهم: "في البيت خليك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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