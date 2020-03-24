احمد السقا: خلصونا من الكورونا أبوس إديكو ارحمونا "فيديو"

نشر الفنان أحمد السقا مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، يلقي من خلاله أحدث رباعياته عن فيروس كورونا.

وقال السقا: «كممونا وفيرسونا عشان وباء اسمه الكورونا.. قعدونا في البيوت بهدلونا ومرمطونا عشان وباء اسمه الكورونا.. الحقونا باللقاح سرعوا طلع عين أبونا.. أبوس إيديكوا ريحونا.. خلصونا من الكورونا».

يذكر أن الفنان أحمد السقا أعلن انضمامه لتحدي الخير، الجمعة الماضية، وتكفل بـ 70 أسرة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمحاربة فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا يخوض هذا العام تجربة تقديم البرامج، من خلال برنامج جديد سيعرض في رمضان المقبل على شبكة mbc، سيستضيف من خلاله مجموعة من أصدقائه النجوم، ويتم تصويره في لبنان تحت قيادة المخرج باسم كريستو.

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