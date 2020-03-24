نتيجة فحص غدير السبتي لفيروس كورونا تظهر.. الفنانة توجه رسالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الحالة النفسية للفنانة الكويتية غدير السبتي، هدأت قليلا رغم استمرار ابتعاد ابنتها "أسما" عنها بعد نقلها إلى مستشفى العزل لإصابتها بفيروس كورونا، معلنة أنها تلقت نتيجة التحليل الخاصة بها وجاءت نتيجة فحصها لفيروس كورونا المستجد COVID-19 "سلبية" أي أنها ليست مصابة.

ووثقت السبتي مقطع فيديو عبر "سناب شات"، طمأنت من خلاله متابعيها على نتيجة الفحص، وطالبتهم بالجلوس في منزلهم في ظل عدم الوقوف على حقيقة الفيروس حتى الآن وطبيعته.

وقالت الفنانة الكويتية: "الحمد الله، بطمنكم ما شاء الله من الصبح الاتصالات ما وقفت الحمد لله أنا نتيجتي لفيروس كورونا سلبي، عشان كده بقولكم الفيروس ما ينعرفله شنو إيه هو شنو ميته شنو دنيته لما أقولكم خلونا نقعد بالبيت وما نطلع عشان مو عارفين شنو إيه هو".

وتمنت غدير السبتي أن تعود ابنتها "أسما" لمنزلها على خير، وكذلك أبناء شقيقتها، فأضافت: "يارب الله يرجعلي أسما وبنات أختي وجنكي بخير بألف صحة وعافية ويبعد عنكم كل شر يارب العالمين".

وكانت السبتي قد قالت في مقطع فيديو قبل ساعات ظهرت فيه وهي ترتدي الكمامة والقفازات بيدها: "أنا طبعا لبست كده لإن تو دقوا علينا المستشفى لإن طلعت نتيجة بنتي إيجابية والحين الإسعاف جايين ياخدونها".

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وأردفت الفنانة الكويتية قائلة: "ونتيجتي أنا بالانتظار ادعوا إن شاء الله ما في شيء، وأبغي أقول إننا ضلينا اتنين بالبيت الكل راح، ولكن إن شاالله أنا أروح بدالكم كلكم وتضلون انتوا بخير"، في إشارة منها إلى نقل ابنتها للعدوى إلى بنات شقيقتها الثلاثة وأصغرهم بيبي عمرها 4 سنوات.

وبثت مقطع فيديو "لايف" عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، كانت تجهش فيه بالبكاء وهي تتحدث عن تسبب فيروس كورونا في إبعاد الأهل عن بعضهم البعض.

وتابعت غدير السبتي: "لازم الناس تعرف إن الموضوع مو سهل الموضوع وايد مصيبة إحنا مستسخفين الموضوع"، موضحة أن أبناء شقيقتها الثلاث أصيبوا بفيروس "كورونا" وأنه ولأول مرة ابنتها تكون بعيدة عنها ويخرج أبناء شقيقتها للحجر الصحي حتى يعقموا المنزل.

يذكر أن غدير السبتي أثارت الشكوك منذ أيام عن إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما نشرت صورة لها عبر ستوري إنستغرام الخاص بها، ووجهت رسالة دعم إلى ابنتها، قائلة: "فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها".