محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة مع الفنانة الكبيرة نادية الجندئ لتهنئها بعيد ميلادها. وكتبت زينة: "كل سنة وأنتِ طيبة يا أجمل وأطيب نونة، ودايمًا في صحة وسعادة ونجاح وتألق ومنورة حياتنا يااااارب يا نجمة الجماهير". Advertisements وردت الفنانة نادية الجندي على ما نشرته زينة قائلة: "يا حبيبتي يا زينة ربنا يخليكي وحشتيني قوي". يُذكر أن الفنانة نادية الجندي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، فهى من مواليد 24 مارس، وتصور حاليا مسلسل "سكر زيادة"، مع الفنانة نبيلة عبيد.

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كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاد "نجمة الجماهير".. رسائل متبادلة بين زينة ونادية الجندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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