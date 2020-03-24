فيديو| "مسار إجباري" تطلق مناجاة غنائية وسط الخوف من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
"أشكو إليك ضعفي"، من منطلق هذا الدعاء، قررت فرقة مسار إجباري تقديمه لأول مرة بشكل غنائي، بمزجه مع أغنيتها الجديدة "حد تايه".
وخاضت مسار إجباري مغامرة إعادة تقديم المناجاة على طريقتها الموسيقية الخاصة، عبر مزج بين الشعر الغنائي ودعاء "أشكو إليك ضعفي"، مع إيقاعات البيز وأداء هاني الدقاق في الغناء، وأطلقتها بشكل أغنية منفردة، تعقب خوضها منذ أيام تجربة تقديم أول حفل اونلاين في مصر.
وتتزامن حالة الأغنية وما تحملها من تضرع إلى الله والدعاء له لإزالة غمة وهموم النفس ومشاعر الخوف والقلق التي يعيشها العالم حاليا مع انتشار وباء كورونا، الذي أجبر البشر على التباعد الاجتماعي والعزلة الشخصية في المنازل وتجنب الاقتراب من بعضهم البعض خشية انتشار الفيروس.
والأغنية من كلمات الشاعر محمد بحيري، وألحان وغناء هاني الدقاق، وهندسة صوت أيمن مسعود، وتوزيع مسار إجباري.
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