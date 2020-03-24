فيديو|"بروب محسن بيه".. هذا ما تعلمه أحمد حلمي من الجلوس في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو له يوجه به نصائح لمتابعيه عن الجلوس في المنزل، وعن الأشياء التي تعلمها في الفترة الماضية.

وظهر حلمي في الفيديو بالروب، وقال حلمي في الفيديو: "أنا لابس الروب بتاع محسن بيه وقاعد في البيت مش متضايق خالص.. اتعلمت حاجات كتير اتعلمت اعمل كيك اعمل كبدة وبلف محشي، وعرفت حاجات كتير عن عيالي مكنتش عارفها".

يُذكر أن الفنان أحمد حلمي قدم مؤخرا فيلم "خيال مآتة"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.