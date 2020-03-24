جريمة وإثارة.. تعرف على خريطة أفلام السهرة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تتنافس قنوات الأفلام هذه الأيام، لجذب قطاع كبير من الجماهير، بمجموعة متميزة من الأعمال التي نالت جوائز عالمية أو إيرادات ضخمة، وذلك كنوع من التسلية والترفيه في ظل التزام عدد كبير من جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة.

قناة MBC 2

في تمام العاشرة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم The Ghost Writer، انتاج عام 2010، مصنف كفيلم إثارة سياسي مقتبس من رواية "The Ghost" لـ روبرت هاريس، تدور أحداثه حول كاتب شاب يوافق على مساعدة رئيس الوزراء البريطاني السابق في استكمال كتابة مذكراته في جزيرة نائية، فيبدأ عمله بقراءة ما انجزه الكاتب الشبح السابق الذي مات غرقًا في ظروف غامضة فيرى أن ما تم انجازه مكتوب بأسلوب تقليدي، فيسعى للبحث عن مواد جديدة وإعادة الكتابة لتخرج المذكرات بشكل أدق وأكثر متعة وخطورة، الفيلم من بطولة النجم الإسكتلندي إيوان ماكجريجور، بيرس بروسنان، كيم كاترال وأوليفيا ويليامز، والسيناريو لـ بولانسكي.

أما في تمام الساعة الـ12 ونصف من الساعات الأولى لصباح الغد، تعرض القناة فيلم "Prisoners"، من إنتاج 2013، ينتمي لنوعية أفلام الجريمة، تدور أحداثه حول أب تُختطف ابنته وصديقتها، بمرور الوقت يزداد قلقه ويعتقد في قتلها، ويضطر الأب إلى البحث عن ابنته، بعدما فشلت الشرطة في إيجاد الخاطفين، فهل سيجتمع شملهم مجددًا، الفيلم من بطولة هيو جاكمان، جيك جيلنهال، بول دانو، فيولا ديفيس، ماريا بيلو، ترنس هوارد، إخراج دينيس فيلنوف، وتأليف أرون جوزكاوسكي.

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mbc action

تعرض قناة "إم بي سي أكشن" فيلم Abduction، في تمام الساعة 11 ونصف مساءً، الفيلم من إنتاج عام 2011، ينتمي لنوعية افلام الإثارة، تدور أحداثه حول شاب يجد صورته على موقع للأطفال المخطفون، فيقرر التواصل مع من وضعه صورته لتتسارع الأمور ويجد نفسه في مأزق كبير، الفيلم من بطولة ليلى كولينز، تايلور لوتنر، ألفريد مولينا، سيجورني ويفر، إخراج جون سينجلتون.

mbc max

في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، تعرض القناة فيلم Walk Of Shame، فيلم كوميدي إنتاج عام 2014، تدور أحداثه حول مراسلة لإحدى القنوات تحلم أن تكون مذيعة، تتعرض لموقف صعب، فتجد نفسها ضائعة دون هاتف أو أي شئ يمكنه مساعدتها، ولم يتبقى سوى ساعات على أهم مقابلة في حياتها المهنية، الفيلم من بطولة إليزابيث بانكس، جيمس مارسدن، جيليان جاكوبس، إيثان سوبلي.

mbc bollywood

تعرض قناة "إم بي سي بوليوود" الهندية فيلم Sonchiriya، ينتمي لنوعية أفلام الإثارة الهندية، من إنتاج عام 2019، تدور أحداثه في عام 1970، بعد إعلان رئيسة الوزراء الهندية إنديرا غاندي لحالة الطواريء في البلاد فتظهر مجموعة من أشهر وأخطر اللصوص ذوي السطوة والسلطة في تشامبل، الفيلم من بطولة سوشانت سينج، راجبوت، بومي بيدنيكار، مانوج باجبايي، رانفير شوري، أشوتوش رنا.