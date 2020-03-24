وفاة المؤلف المسرحي وعازف الأوبرا تيرنس ماكنالي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - توفي منذ قليل، الكاتب المسرحي وعازف الأوبرا الأمريكي تيرنس ماكنالي، عن عمر 81 عامًا، متاثرًا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع "جاست جيرد"، أن فنان المسرح الشهير، الذي حاز على جائزة "توني" 4 مرات كمؤلف مسرحي، قد نجا من سرطان الرئة، وعانى خلال الفترة الأخيرة من مشاكل مزمنة في الرئة.

وتوفي "ماكنلي" في مستشفى ساراسوتا التذكاري، بفلوريدا، بينما نجت زوجته توم كرداهي من الإصابة بالفيروس.

يذكر أن "ماكنالي"، حصل العام الماضي على جائزة إنجاز العمر من "توني" لعمله في المسرح الذي استمر لعقود في برودواي وما بعده.