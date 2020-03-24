راغب علامة عن "كورونا" :"أكرهك لكن أشكرك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شارك الفنان اللبناني راغب علامة جمهوره، برسالة عن فيروس كورونا المستجد، عبر حسابه على "تويتر".
وكتب "راغب":" أخاف منك وأكرهك كورونا ..لكني أشكرك لأنك جعلتنا نعرف قيمة كل شيء، أن نلمس من نحبهم وأن نُقبّل من نشتاق إليه وأن نشعر بالأمان في أي مكان، أن تمشي بلا خوف. وأشكرك أيضاً لأنك سويت الناس ببعضها ،لا غني ولا فقير ولا حاكم ولا محكوم!! من كان يقفل الشوارع لكي يمر الآن خائف، يخاف من كل أحد".
يذكر أن راغب علامة، تبرع بـ25 مليون ليرة لبنانية، لصالح المستشفيات التي تتولى رعاية مصابي كورونا.
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