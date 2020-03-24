إيما واتسون تطالب جمهورها بالتزام منازلهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

نشرت الفنانة العالمية إيما واتسون عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تطلب فيها من متابعيها البقاء في منازلهم.

وكتبت إيما: "جدتي عمرها فوق الـ 70، أمي مريضة بمرض السكر، أفضل أصدقائي أخصائي رعاية صحية، أنا سأبقى في المنزل من أجلهم جميعاً، من أجل من ستبقى أنت؟"

يُذكر أن حملة "إبق في منزلك"، هي حملة عالمية شارك فيها عدد كبير من نجوم المجتمع، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".