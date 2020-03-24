محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:
نشرت الفنانة العالمية إيما واتسون عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تطلب فيها من متابعيها البقاء في منازلهم.
وكتبت إيما: "جدتي عمرها فوق الـ 70، أمي مريضة بمرض السكر، أفضل أصدقائي أخصائي رعاية صحية، أنا سأبقى في المنزل من أجلهم جميعاً، من أجل من ستبقى أنت؟"
يُذكر أن حملة "إبق في منزلك"، هي حملة عالمية شارك فيها عدد كبير من نجوم المجتمع، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
كانت هذه تفاصيل خبر إيما واتسون تطالب جمهورها بالتزام منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.