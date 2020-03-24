ابنها وزوجها فنانان وتجمعها صلة نسب بكريمة مختار.. من هي سامية أمين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

هل تتذكر "ستيتة" والدة الراقصة رئيسة في مسلسل "الضوء الشارد"؟ وهل تتذكر ناظرة المدرسة التي يعمل بها الاستاذ عبد الحميد دراز في مسلسل حضرة المتهم أبي؟، وهدي شعراوي في مسلسل أوراق مصرية، وشخصية إعتماد في مسلسل "ضمير أبلة حكمت" وغيرها من الأدوار العظيمة للفنانة الكبيرة سامية أمين، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ75، التي اشتهرت بأداء الأدوار الصعبة في المسلسلات التليفزيونية.

واحتفالا بعيد ميلادها نرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة سامية أمين:

- من مواليد 24 ديسمبر عام 1975.

- متزوجة من الفنان مصطفى الدمرداش، شقيق الفنان فاروق الدمرداش، والمخرج والفنان الكبير نور الدمرداش، الذي كان متزوجا من الفنانة الراحلة كريمة مختار.

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- عمل ابنها احمد الدمرداش في الفن، وشارك في أعمال شهيرة منها عائلة الحج متولي بدور مكرم، ورياض في حضرة المتهم أبي، ويحيى في الليل وآخره.

- شاركت سامية أمين فى العديد من المسلسلات التليفزيونية وتميزت فى أداء أدوار الأم المصرية فى الكثير من أعمالها منها: "الضوء الشارد وأولاد الأكابر، حضرة المتهم أبي"، وغيرها.

- شاركت في قرابة 120 عملا بين السينما والتليفزيون.

- آخر أعمالها مسلسل "موعد مع الوحوش"، في عام 2010، مع الفنان الراحل خالد صالح.

- غابت عن العمل الفني منذ عام 2010، ولم تظهر في أية مشاركات فنية.