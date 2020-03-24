أبو الليف لـ"الخليج 365": لن أشعر بالضيق إذا توقف "ولاد إمبابة" بسبب الكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد المطرب نادر أبو الليف أنه لن يشعر بالضيق والحزن فى حالة توقف تصوير مسلسل "ولاد إمبابة" أول أعماله الدرامية التليفزيونية المشغول بتصويره حاليا فى لوكيشن القهوة بمنطقة الحارة في شبرامنت.

وأضاف لـ"الخليج 365": "لو تقرر وقف التصوير لمصلحة مصر فلا مجال للضيق و سنستجيب على الفور، لأنه لا بد من الالتزام بتعليمات الحكومة الحريصة على مصلحة وصحة المواطنين".

وعن العمل، أوضح أنه انتهى من تصوير 30% من دوره، مضيفا: "أقوم بدور صاحب قهوة بشارع محمد علي يطمح أن يصبح مطربا مثل كبار المطربين".

وأشار إلى أنه يشارك معه خلال العمل عدد كبير من المطربين مثل ريكو وسعد الصغير، مضيفا: "لا يوجد بيننا أي منافسة، لأن كل واحد منا له لونه و شخصيته، وعلى العكس فإن الكواليس بيننا رائعة للغاية".

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وعن احتياطاته الوقائيه فى ظروف العزل الحالية بسبب كورونا، قال: "أحرص على ارتداء الكمامة والقفازات باستمرار، أيضا حريص على تطهير يدي طيلة الوقت وكل الأشياء التي ألمسها".

من جهة أخرى، كشف أبو الليف أنه يحضر حاليا لتجربة سينمائية، وهو الفيلم الكوميدي "كيلو كباب" إخراج عبيد زيان.

وعلى الصعيد الغنائي، انتهى أبو الليف من تسجيل 12 أغنية خاصة بألبومه الجديد، وما زال في مفاوضات حاليا مع الشركة التي ستنتج الألبوم.