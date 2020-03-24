وفاة أسطورة الجاز عازف الساكسوفون الكاميروني مانو ديبانغو بفيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 مارس 2020 10:42 مساءً - "فيروس كورونا" لا يفرّق بين الكبير والصغير والشهير،يخترق حدود البلدان،ويغزو أجساد الجميع،ويستولي على حياة كل شخص يسهو عن وقاية نفسه بغسيل الأيدي والتعقيم وارتداء الكمامات والقفازات الطبية الاحترازية.

وآخر ضحايا فيروس كورونا،عازف كاميروني الجنسية.

فبحسب وكالة "فرانس برس" ،توفي عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو في فرنسا جراء إصابته بكوفيد-19 عن 86 عاما، على ما أفاد تييري دوروبير ناشر أعمال الفنان الموسيقية.

وبات ديبانغو أسطورة الافرو-جاز، أول نجم عالمي يقضي جراء إصابته بالفيروس وأوضح ناشر أعماله الموسيقية تييري دوروبير: "توفي صباحاً في أحد مستشفيات منطقة باريس".

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وجاء على صفحة الفنان على فيس بوك أن "مراسم الدفن ستتم في إطار عائلي محض، وسيقام له تكريم لاحق في أقرب فرصة ممكنة ".

ومانو ديبانغو هو مؤلف إحدى أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم "سول ماكوسا" في 1972. وكان هذا العمل أغنية ثانوية في اسطوانة مكرسة لنشيد لمنتخب الكاميرون لكرة القدم بمناسبة كأس الأمم الإفريقية .

وقد رصدها منسقو الاسطوانات في نيويورك فعرفت نجاحاً كبيراً. وقد اتهم مانو ديبانغو مايكل جاكسون بالسرقة الفنية في أغنية من اسطوانته "ثريلر" عام 2009، وتوصل الفنانان إلى تسوية مالية .

وتقتصر حالياً الجنازات في فرنسا على حضور 20 شخصاً فقط بأمر السلطات الفرنسية،وتكون هناك مسافة تباعد بين الحضور وجثمان المتوفى،من باب الإحتراز وإبطاء انتشار وتفشي فيروس كورونا في الأراضي الفرنسية ، خاصةً بعد تأكيد خبراء الصحة بقاء الفيروس بجثمان المتوفى به أيام عدة.

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