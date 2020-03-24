 الفنانون العرب يحاربون "كورونا".. مقاطع فيديو ومنشورات توعوية تطالب جمهورهم بالالتزام بالجلوس في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 مارس 2020 10:42 مساءً - أحدث فيروس كورونا صدمةً كبيرة في العالم، حيث انتشر بسرعة هائلة مثل النار في الهشيم، وتسبَّب في دفع معظم الحكومات إلى تعليق الدراسة، وإغلاق المتاجر والأسواق، ومنع حركة الطيران بهدف السيطرة على "كوفيد 19".

الفاشنيستا نور عريضة وابنتها ايلا

وانطلاقاً من مسؤوليتهم الاجتماعية، ومكانتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق عددٌ من الفنانين السعوديين والخليجيين والعرب، الذين يتابعهم الملايين في الـ "سوشال ميديا"، نداءاتٍ عاجلة، طالبوا فيها جمهورهم بالبقاء في منازلهم، وتطبيق الاحترازات الوقائية التي طلبتها وزارات الصحة في دول العالم من أجل إيقاف تفشي "كورونا".

ولأنهم يعدون قدوةً لكثير من الناس، وثَّق هؤلاء الفنانون عبر مقاطع فيديو وصورٍ جلوسهم في البيت، وتأجيلهم تصوير أعمالهم الغنائية، والدرامية على الرغم من اقتراب الموسم الدرامي الرمضاني، كما قدموا نصائحهم حول كيفية تفادي الإصابة بالفيروس القاتل.

"الخليج 365" رصدت لكم أبرز ما قاله الفنانون لمتابعيهم وجمهورهم من أجل البقاء في منازلهم، واتباع الطرق الصحية للوقاية من الفيروس، حيث حملت رسائلهم مضامين إنسانية، تؤكد على ضرورة التكاتف لمواجهة "كورونا"، بأسلوب متزنٍ وجدي أحياناً، وطريفٍ في أحيان أخرى.

لأجل السعودية

خاطب الفنان رابح صقر جمهوره عبر مقطع فيديو، نصحهم فيه باتباع تعليمات الدولة، والجلوس في المنزل، قائلاً: "لأجل السعودية، رسالة إلى كل مواطن ومقيم، لنجلس في البيت خلال هذه الفترة، ونمتثل لما طلبته الدولة".

تفادي نشر الذعر

بينما تحدث فنان العرب محمد عبده في مقطع فيديو حول فيروس كورونا عن دور الإعلام في نشر التوعية، قائلاً: "نحن في غاية الحذر من الوباء، وأرجو أن نأخذ كل احتياطاتنا، ونلتزم بتوجيهات الدولة، ووزارات الصحة في جميع أنحاء العالم، وأطلب من وسائل الإعلام نشر معلومات مطمئنة، وعدم بث الذعر في نفوس الناس كيلا يموتوا خوفاً وهلعاً، والتركيز على رفع الروح المعنوية لأبناء المجتمع".

إلقاء السلام بطريقة جديدة

في حين، انتشر مقطع فيديو للفنان اللبناني راغب علامة، يلقي فيه السلام بطريقة جديدة باستخدام القدمين، وخاطب جمهوره قائلاً: "بسبب هذه الظروف الطارئة والأوضاع الصحية الاستثنائية عقب تفشي فيروس كورونا، أعلن تضامني مع حملة الإعلام العربي ضد كورونا، هذه الحملة الإنسانية التي تهدف إلى حمايتنا وحماية عائلاتنا وأصدقائنا، وأطلب من جمهوري البقاء في البيت، واستغلال وقتهم بأداء التمارين الرياضية، والغناء، ومشاهدة الأفلام، لأن الوقاية خير من ألف علاج". ونشر راغب مقطع فيديو له، يظهر فيه يمارس الرياضة في الهواء الطلق.

تخزين المنتجات الغذائية خاطئ

واستاء الفنان الكويتي نبيل شعيل ممَّن يستهين بالفيروس، أو يبالغ في تخزين المنتجات الغذائية والمعقمات ظناً منه بأنها ستنفد، ووجَّه رسالة إلى هؤلاء عبر حسابه الشخصي في موقع "إنستقرام"، قائلاً: "دون صفٍّ للكلام، سأقول لكم بوصفي مواطناً كويتياً، يحب وطنه الكويت والوافدين الذين يعيشون معنا فيه: الحكومة قامت بكافة الإجراءات اللازمة، ووفرت كل ما نحتاج إليه بدليل أنكم حينما تعاركتم على الخبز، صمَّمت لكم تطبيقاً لطلب الخبز ليصل إليكم وأنتم في مكانكم، وهذا ما حدث أيضاً في أيام الغزو إذ لم ينقصنا شيءٌ فيها. الحكومة تقول لكم اجلسوا في منازلكم، فقط دون أن تجبركم على ذلك كما فعلت الصين التي أقفلت كل شيء، ووضعت الشمع الأحمر على المحلات المخالفة، لذا اجلسوا في بيوتكم، واحفظوا أنفسكم وأولادكم من المرض، خاصةً أن كل شيء متوفر لديكم. لقد رأيت أشخاصاً يجلسون على شاطئ البحر دون أي اهتمام بهذه التعليمات، انظروا مثلاً كيف أغلقت السعودية الكعبة حفاظاً على المصلين والمعتمرين، وهذا دليل على أن كورونا وباء عالمي. ماذا تريدون من الدولة أن تفعل، هل تريدون أن ترسل الشرطة إلى بيوتكم لكي تجبركم على عدم الخروج؟ يا إخوة، نحن في النهاية خائفون عليكم، ومن جهتي، خائف على كل أهل الكويت والعالم من هذا الفيروس، فالزموا بيوتكم، والعبوا مع أطفالكم حتى لا يشعروا بالخوف. ابنتي مثلاً تحضنني بقوة للمرة الأولى فرحاً بلعبي معها".

هذه ليست حرباً

ووافقه الرأي الفنان داوود حسين، حيث استغراب من الأعداد الكبيرة من الناس في محلات السوبر ماركت والمخابز، وعلَّق على ذلك ساخراً عبر مقطع فيديو: "ما هذا الذعر والخوف والهلع في السوبر ماركت والمخابز؟ لماذا تأخذون أشياء ومنتجات لا تحتاجون إليها؟ هذه ليست حرباً، بل مجرد إجراءات احترازية لمنع التجمعات، ومَن يذهبون للسوبر ماركت يتسبَّبون في حدوث تجمعات مع أن كل واحد منهم، يكون خائفاً من الآخر ظناً منه بأنه مصاب. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مستقراً، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وبلدان العالم من شر هذا الوباء. كونوا إيجابيين فلدينا مخزون كافٍ لسنة وأكثر إن شاء الله".

عدم الاختلاط

وقدَّمت الفنانة هيفاء حسين نصائح لجمهورها ومتابعيها، حيث قالت: "كورونا فيروس سريع الانتشار، لذا يجب أن نتحلى بالمسؤولية جميعاً تجاه أهلنا وبلادنا، ومن الواجب ألَّا نتصافح، وأن نبتعد كل البعد عن التجمعات والمولات والحدائق، وكل مكان توجد في تجمعات، لتفادي انتقال العدوى إلينا، وهذا الأمر واجب وطني، كما يجب على الجميع اتباع توجيهات الجهات المسؤولة، حفظنا الله وإياكم. فترة مؤقتة وستعود الأمور أفضل مما كانت".

تعليم أطفالنا النظافة

وكشفت الفاشنيستا نور عريضة عن أنها علَّمت ابنتها إيلا أهمية غسل اليدين جيداً بطريقة مبتكرة، حيث شرحت لها الأمر بوضع بهاراتٍ في إناءٍ "على أنها فيروس"، ثم جعلها تلمسها بيدها، لتلتصق بها، وحتى يذهب هذا الفيروس، طلبت منها وضع الصابون، وغسل يديها جيداً، وقالت: "من الضروري أن نفسر لأولادنا أهمية النظافة، خاصةً غسل اليدين، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا".

أجواء إيجابية

كذلك، طبَّقت نهى نبيل تجربةً عن النظافة مع ابنها يعقوب، وعلَّقت عليها بالقول: "أحب خلق أجواء إيجابية في المنزل مهما كانت الظروف صعبة، وهذه فرصة مناسبة لنعلِّم أولادنا عاداتٍ صحية، ونجعلهم يعتمدونها للأبد، وحتى نحظى ببيئة أنظف وأكثر أماناً، أطلب من الجميع تطبيق هذه التجربة مع أطفالهم".

وأعلنت نبيل دعمها المشروعات الصغيرة المتضررة جراء الظروف الراهنة، كما طلبت من الجميع فعل ذلك، مشددةً على ضرورة التزام أصحاب هذه المشروعات بالإرشادات الوقائية، ومعايير السلامة، وتوفير التراخيص التي تحددها الدولة، مطالبةً أصحاب العقارات بعدم تحصيل الأجرة من الشباب الذين يديرون المقاهي والمتاجر بسبب توقف أعمالهم حالياً، كاشفةً أنها اطلعت خلال جلوسها في المنزل على ما يعانيه الخدم للوصول إلى هنا، وبعض قصصهم ومشكلاتهم.

تجنب التقبيل

وعلَّق الفنان أحمد حلمي ساخراً على مشهدٍ من أحد أفلامه، يظهر فيها يهرب منها من رد السلام، قائلاً باللهجة المصرية: "يا جماعة بلاش خروج، ولو اضطريت تخرج يبقى بلاش تسلم، وإن اضطريت تسلم يبقى بلاش تبوس، وإن اضطريت تبوس اجري".

التعامل الصحيح مع الفيروس

واستعرضت رضوى الشربيني طريقة التعامل الصحيحة مع فيروس كورونا، بحسب رأي الأطباء، موضحةً: "الفيروس يعيش على الحديد بشكل أكبر من غيره، ويكثر وجوده على الطاولات، والأبواب، والمفاتيح، والمصاعد، عكس الخشب الذي لا يثبت عليه، كما أنه يعيش على الجلد لمدة عشر دقائق، ويمكن التخلص منه بغسل اليدين لمدة ٢٠ ثانية، كذلك يستقر في الملابس، ولحمايتها يجب تعريضها للشمس والحرارة، ووضع المبيدات في الغسيل، أما الأحذية، فهو لا يدخلها، ومع ذلك يجب وضعها في الخارج، وتعقيمها بالمطهرات، ثم تعريضها للشمس، ومن الضروري شرب المشروبات الساخنة، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، مثل البرتقال لتعزيز مناعتنا، إضافة إلى شرب الماء كل ١٥ دقيقة تقريباً، إذ يساعد على التخلص من الفيروس الذي يعيش في اللعاب لمدة أربعة أيام، ويجب أيضاً ارتداء القفازات، وفي الختام، هذا الفيروس موجود لسبب ما، وعلينا أن نتفاءل بأنه لن يصيبنا".

تعليم الطبخ

وشاركت الفنانة سيرين عبدالنور متابعيها كواليس عملها عبر بث مقطع فيديو، تظهر فيه وهي تُرش كاملةً بالمعقم، وعلَّقت عليه: "لا تضحكوا علي، لكن بهذه الطريقة كنا ندخل التصوير". وفي فيديو آخر طلبت من النساء استغلال أوقاتهن في المنزل بالطهي، قائلةً: "لكل امرأة، تجلس في منزلها، وتحمي أولادها وعائلتها، وتهتم بهم في هذه الظروف الصعبة، أسأل الله أن يحميها وعائلتها، وأن ينتهي هذا الكابوس قريباً. سأقترح عليكن أن نطهو مع بعض لاستغلال أوقاتنا بشيء مفيد، ومن جهتي، سأعلمكن كيفية إعداد عجينة المنقوشة، خاصةً الفتيات اللاتي لا يدخلن المطبخ، فإذا لم تجرِّبن الطبخ اليوم فمتى ستفعلن؟".

الأكل الصحي

كذلك، نصحت الفنانة يارا متابعيها بإعداد الطعام الصحي، وذلك عبر مقطع فيديو، تظهر فيه وهي تطبخ، وقالت: "كونوا في البيت ولا تخرجوا منه إلا للضرورة، وجربوا طهي أطعمة صحية مثلي، وأرسلوها لي".

معلومات مفيدة

بينما ظهرت الفنانة نجوى كرم بشكل مختلف، حيث أطلت على متابعيها عبر مقطع فيديو مثل مذيعة تلقي الأسئلة على طبيب حتى تقدم لهم معلومات طبية مفيدة عن فيروس كورونا، وقالت قبل نشر الفيديو بيوم: "ليس من موقعي الفني، بل من مصدر طبي، سأقدم معلومات عن فيروس كورونا لم نسمع عنها حتى الآن، انتظروني غداً".

وأضافت "كنت أتكلم مع صديقٍ له فضل كبير علي من ناحية الحفاظ على صحتي، فسألته عن كورونا الذي أوقف عملنا، وجعلنا نجلس في منازلنا، فأخبرني معلوماتٍ عن الفيروس ولأهميتها قررت إخباركم بها".

اعتماد الاحتياطات

وبث الفنان عبادي الجوهر مقطع فيديو ينصح فيه متابعيه باعتماد الاحتياطات اللازمة، سائلاً الله السلامة للجميع من هذا الوباء الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم، مثنياً على جهود الدولة، التي اتخذت كافة الاحتياطات الاحترازية، وجاء الدور على المواطنين والمقيمين لاعتماد هذه الاحتياطات منعاً لتفشي هذا الوباء بالجلوس في البيت لمدة أسبوعين، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وغسل اليدين جيداً، وعدم الاختلاط بأحد.

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ارتداء الكمامة

وبعد انتشار فكرة تركيب الكمامة على الصورة الشخصية، اعتمدت الفنانة ميريام فارس هذه الفكرة بتركيب الكمامة على صورتها الأساسية في "إنستجرام"، كذلك فعلت الفنانة لطيفة التونسية معلقةً على "كورونا" بمقطع من أغنيتها: "ما تقربليش".

أما نوال الزغبي فاعتمدت عنوان "خليك في البيت"، وهو ما نصحت به أيضاً جمهورها الممثلة هنادي الكندري، التي حفزت الأطباء بنشر صورةٍ، تعبِّر فيها عن فخرها بهم، كما نشرت صورةً أخرى، خاطبت بها أولياء الأمور قائلةً: من أجل أطفالكم اجلسوا بالمنزل".

الموز يقوي المناعة

وقضت الفنانة نادين نجيم وقتها في الحجر بتصوير مقاطع الـ "تيك توك" الذي دخلت عالمه أخيراً، ونشرت فيه مقطع فيديو عن أدائها أعمالاً منزلية خلال فترة الحجر، كما نشرت معلومة طبية، تؤكد أن الموز مفيد جداً لتقوية الجهاز المناعي والوقاية من فيروس كورونا.

محاربة الشائعات

وحث الكويتي خالد أمين جمهوره عبر مقطع فيديو على محاربة الشائعات، قائلاً: "يعلم الجميع الظروف التي يمر بها العالم حالياً بعد انتشار فيروس كورونا، ويجب علينا في هذه المرحلة تحكيم عقولنا، والحد من نشر الشائعات التي تعد وباءً آخر، والالتزام بتطبيق ما تطلبه وزارة الصحة، وإذا فعلنا ذلك فسنتخلص من هذا الوباء الفتاك".

تعزيز الوعي

وركزت الفنانة ديانا حداد في رسالة، وجهتها إلى متابعيها، على ضرورة تعزيز الوعي لمواجهة خطر فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بقرار الحكومات بالجلوس في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة، وقالت: "مع الأسف، كثيرون ضربوا بهذه القرارات عرض الحائط، واستهتروا بها، وتعاملوا مع الحظر وكأنهم في عطلة على الرغم من خطورة الاختلاط، فرجاء تسلحوا بالوعي لنتجاوز هذه المحنة، ولا تنسوا أن الدعاء يدفع البلاء".

خطورة استمرار الأعمال الفنية

وعتبت الفنانة هند البلوشي على المنتجين الذين لم يوقفوا تصوير أعمالهم الفنية، وخاطبت فيهم ضمائرهم، قائلةً: "عتبي كبير على المنتجين الفنيين الذين استمروا في تصوير أعمالهم الفنية على الرغم من هذه الظروف الصعبة بسبب انتشار كورونا، وهذه كارثة كبيرة، فهؤلاء ألزموا الفنانين وطاقم العمل بموجب العقد الذي وقَّعوه معهم على الحضور إلى مواقع التصوير التي تحتضن في كل مرة أكثر من ٥٠ شخصاً، يأكلون ويجلسون معاً لمدة ١٢ ساعة على الأقل، ما يعرضهم للإصابة بالفيروس!".

وتساءلت: لماذا تكون أختي بعيدةً عن أهلها وأولادها ودمعتها على خدها بسبب تصوير عملٍ؟ وأضافت البلوشي "من حبي لكم، أطالبكم بإعادة النظر في الأمر، وكل منتج ما زال يعمل في هذه الظروف، يتحمَّل مسؤولية سلامة أكثر من ٢٠ بيتاً". وانتقدت تصرفهم بالقول: "يجب أن يتحلُّوا بالإنسانية، ويتعاونوا مع السلطات، وينفذوا قراراتها". واستغربت من استمرار تصوير الأعمال الفنية بعد إيقاف الدوام في المدارس، متسائلةً: هل هذا الأمر منطقي؟ مناشدةً أهل الكويت: "اتبعوا القوانين من أجل الكويت، وأرجوكم لا تأخذوا الأخبار من مصادر غير موثوقة".

تأمين الحاجيات

وطلبت نداء شرارة من جمهورها التطوع في أي عمل فيه مصلحه عامة، لا سيما تأمين المستلزمات لمَن وُضِعوا في الحجر الصحي، إضافة إلى إطلاق حملات توعية وتنظيف في الأردن، وذلك عبر منشورٍ، بثته على صفحتها في موقع فيسبوك، وأعادت نشره في موقع إنستجرام.

الاستفادة من التجربة الصينية

ورأت مروة محمد، أن التجربة الصينية في محاربة فيروس كورونا جديرة بالتطبيق، لأنها نجحت في احتوائه، وقالت: "١٥ يوماً من الجلوس في المنزل كفيلة بحماية ملايين الناس من فيروس كورونا، فالصينيون انتصروا عليه بجلوسهم في المنزل، والاهتمام بالنظافة، والوقاية بالمعقمات، واستخدام الكمامات، لذا دعونا نصبح مثلهم، فحملات خليكم بالبيت التي انتشرت في البلاد والعالم لم تأتِ من فراغ، فالأمراض تنتشر وتتفشى في كل مكان، وأصبح من اللازم أن نجلس في المنزل للمحافظة على مَن نحب".

تطبيق العزلة

كذلك، طلب تامر حسني عبر فيديو توعوي، نشره في حسابه الرسمي بموقع إنستقرام من جمهوره تطبيق العزلة المنزلية، وقال: "يمكن إيقاف احتراق مجموعة من أعواد الكبريت بسحب واحد منها". مؤكداً أن حماية الشخص نفسه أفضل طريقة لإنقاذ الآخرين.

حفظ الأمن

وشددت الفنانة إلهام الفضالة على ضرورة مساعدة الجهات الحكومية على توفير الأمن، وخاطبت متابعيها بالقول: "جلوسك في المنزل، يمكِّن الجهات المختصة من حفظ الأمن والنظام، وتوفير البيئة المناسبة للأجهزة الطبية لأداء عملها في محاربة كورونا".

التحلي بالإيجابية

وأشارت الفنانة هيا الشعيبي إلى أهمية نشر الطاقة الإيجابية في هذه الظروف الصعبة، وعلَّقت على إحدى صورها بالقول: "اضحك، ودع أي طاقة خلفك فالسوشال ميديا أقوى من فيروس كورونا، ولا علاج لها". كما علَّقت على منشور آخر: "جمهوري الغالي أنتم مَن تمنحونني الطاقة الإيجابية في حياتي، لنجعل حياتنا وحياة أطفالنا زاخرة بالطاقة الإيجابية، ونغلق موضوع كورونا أمامهم".

وصفة البصل

وعرض الفنان السوري باسم ياخور وصفة طريفة لكيلا يقترب منك أحد، وكشف عنها لجمهوره عبر مقطع، قال فيه: "على الريق اشربوا ثلاثة من سن الثوم، وكلوا البصل كيلا يقترب منكم أحد، ولا يقبِّلكم طوال اليوم، فدرهم وقاية أفضل من قنطار علاج".

فيروس المعكرونة

ومازحت الفنانة فيفي عبده جمهورها بتغيير اسم فيروس كورونا إلى المعكرونة، حيث قالت في مقطع فيديو: "ربنا يكفينا شر المرض، ويستر على العالم كله يا رب من هذه المكرونة".

مشهد تمثيلي

وعمل فريق مسلسل "مخرج ٧" الرمضاني على مشهد تمثيلي توعيةً بـ "كورونا"، يلخص للجمهور ما يحتاجون إليه لتفادي الإصابة بالفيروس، وهو: غسل اليدين، تفادي السلام بهما، الجلوس في البيت، ترك مسافة متر مع أي شخص.

وجاء المشهد بسؤال الفنانتين أسيل عمران، وريماس منصور الفنان راشد الشمراني: هل تخرج معنا؟ إذ أجاب: أنا بعد "كورونا"، اتخذت شعارين، الأول اجعل السلام نظراً، والثاني الجلوس في المنزل.

وعزَّز الفنان ناصر القصبي، الذي عمل دور الأب، رأي الشمراني في الجلوس بالمنزل، مبرراً للفنان حبيب الحبيب جلوسهم بعدم نقل الوباء إلى المنزل من الخارج، كما أمرهم القصبي بسماع أوامر الحكومة.

بينما قالت ريماس: "مللت، والمعقمات أثَّرت في يدي". ليجيب ناصر: "العالم مستنفر، والمعقم ليس الحل. نعم هو جيد، لكنَّ السلام خارج المنزل هو موتٌ". فاستغربت أسيل: كيف؟ هل أصد مَن يسلم علي؟ سأخجل! فأقنعها الحبيب بأنها إذا اتخذت المسافة الآمنة مع الآخرين، وهي متر، فكيف سيسلِّمون عليها بالأيدي؟

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