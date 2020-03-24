"كورونا" جديد الفنان المغربي نعمان لحلو

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 مارس 2020 10:42 مساءً - طرح المطرب نعمان لحلو أغنيته الجديدة "كورونا" التي وضع ألحانها، وهي من كلمات الشاعر سعيد المتوكل، وتوزيع يونس الخزان، وهي أغنية وكما يدل عنوانها على ذلك تتغنى بوباء "كورونا" الذي أصبح اليوم متفشياً في كل بقاع العالم وفي هذه الأغنية يحاول المطرب نعمان لحلو وقد بدا متأثراً للوضع الذي باث يعيشه بلده المغرب وكل العالم.

الأغنية ضمّنها نعمان لحلو وبطريقة أدائه المتميزة كل معاني النبل والقيم التي ينبغي أن يتحلى بها الناس ، وخاصة في هذه المواقف الصعبة التي نعيشها موضحاً في سياق أغنيته عن روح التعاون وروح التضامن الذي ينبغي أن يسود في العلاقات التي تجمع بين أفراد المجتمع، ولم ينف نعمان في أغنيته الخوف الذي يشعر به كل واحد منا أمام تفشي وباء "الكورونا" ولكن أبقى نعمان في نفس الوقت عن الأمل في الحياة مؤكداً بأن الحياة تبقى مجرد امتحان وإن كانت هذه الدنيا خداعة كما يقول مبرزاً قيمة التضامن التي تسود عادة بين جميع مكونات المجتمع كلما تعلق الأمر بموقف الشدة والعسر.

ومعلوم أن الفنان نعمان لحلو متعدد المواهب فهو يجمع بين اللحن والغناء والبحث الأكاديمي ،وهو محاضر في عدة كليات وفي حوزته عدة أغاني متعددة المضامين، حيث يحفل ريبرتواره الفني بأغاني عاطفية ودينية واجتماعية وأيضاً أغاني يمكن أن نصنفها بأنها سياحية والتي تغنى من خلالها بجمال وروعة الكثير من المدن المغربية، ومن أشهرها نذكر: "الغزالة يا زاكورة"، "شفشاون"، "المدينة القديمة"، وغيرها من الأغاني...