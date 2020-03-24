شاهد: بالكمامة وبطن منتفخ.. حسين فهمي يخطف الأنظار في “سوق تجاري”

فن ومشاهير 24 مارس، 2020 0 لفت الفنان المصري حسين فهمي أنظار المتواجدين في إحدى الأسواق التجارية حيث ظهر يتسوق مرتديًا الكمامة خوفًا من الإصابة بمرض كورونا المستجد. وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حسين فهمي واندهشوا من ظهوره ببطن منتفخ حيث يظهر دائمًا بجسد رشيق في الأعمال الفنية والإعلانات.

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