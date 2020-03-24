اتهام شمس بالشماتة بمواطنيها بسبب كورونا.. إعادة تربية البشر

أحدثت الفنانة الكويتية شمس ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعية بسبب تغريدة نشرتها على حسابها على “تويتر” تعليقاً على تنفيذ إجراءات حظر التجول والحجر المنزلي في الكويت.

وكتبت: “شوارع نظيفة وهادية، بيوت معقمة، نشاء ماكثات بالبيوت، أطفال تحت العناية المنزلية، تجمع أسري، انخفاض التلوث بنسية 50%. مستشفيات متأهبة، أطقم طبية منظبطة ومستعدة، طوابير منتظمة، ملاهي مغلقة، شباب مسؤول، مساواة بين الفقراء والاغنياء، معاص أقل، دعاء وصلوات، فايروس كورونا، إعادة تربية البشر”.

وتناقل التغريدة عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. ورغم أن بعض المتابعين أعلنوا تأييدهم لما كتبته الفنانة إلا أن آخرين هاجموها معتبرين أنها تشمت بالمواطنين.

ويشار إلى أن شمس نشرت في وقت سابق تغريدة أخرى كتبت فيها: “الي مصدق ان كورونا جا بسبب خفاش بشوربة من الصين يسويلي أنفولو وبلوك”.

كما ظهرت في مقطع فيديو طلبت فيه من معجبيها ومتابعيها التعاون مع السلطات من خلال تنفيذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.