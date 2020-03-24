بسبب كورونا .. بلاغ للنائب العام ضد عمر كمال ورضا البحراوي

تقدم المستشار ياسر قنطوش، ببلاغاً للنائب العام بسبب ظهور مقطع فيديو لمطرب المهرحانات عمر كمال، والمطرب رضا البحراواي، وآخرين للسخرية والاستهانه بكافة تعليمات مؤسسات الدولة، بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتحريض المواطنين على عدم اتباع تعليمات الوقاية من العدوي، لهدم الجهود الجباره من كافة مؤسسات الدولة لمكافحة فيروس الكورونا.



وأضاف البلاغ، أن مقطع الفيديو ينبأ بأن مطربي المهرجانات عمر

كمال، والبحراوي، مستعدين لفعل أى شيء بغرض الشهرة، والأخطر من ذلك استهدافهم لفئة الشباب الأكثر تاثيرا فيهم، مضيفاً أن الدولة تنفق الملايين للتوعية من خطر فيروس كورونا، ويأتي البعض لهدم كل هذا من أجل الشهرة.

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وطبقا للماده 177 عقوبات وهي التحريض علي عدم الانقياد للقوانين، وأوامر الحكومة وبنشر

أخبار كاذبة، لتكدير السلم العام والعقوبة تكون الحبس والغرامة وكل من ظهروا في الفيديو هم فاعلين أصليين في الجريمة بذات العقوبة، وتندرج تلك الأفعال تحت تأثير مواد الاتهام 102و102مكرر بمعاقبة كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.

وطالب البلاغ الذى حمل رقم 16839 لسنة 2020عرائض النائب العام، سرعة التحقيق في هذا البلاغ الخطير واتخاذ اللازم قانونياً، وضبط وإحضار المشكو في حقهم، ومعاقبتهم بالحبس أو بالغرامة.