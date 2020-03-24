"امي ملكة" لمحمد رمضان تقترب من ٣ مليون مشاهدة في ٣ أيام

حصد كليب الفنان محمد رمضان "أمي ملكة" الذي طرحه عبر قناته باليوتيوب بمناسبة عيد الأم أكثر من مليوني مشاهدة خلال ثلاثة أيام فقط.



من ناحية أخرى يواصل "رمضان" تصوير مسلسله الجديد "البرنس" والمقرر عرضه ضمن السباق الدرامي في رمضان المقبل.

Advertisements

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب،

محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

وتشهد أحداث مسلسل "البرنس" الجديد، دخول النجم محمد رمضان السجن خلال أحداث المسلسل الذى يعرض في موسم دراما رمضان المقبل، وسبب دخوله السجن تهمته بقتل زوجته الفنانة نجلاء بدر خلال الأحداث.