نقيب المهن التمثيلية يقرر إيقاف حازم إيهاب ومحمود الليثي لهذا السبب

أصدر أمس، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قرارًا بعدم التعاون مع المنتج عادل المغربي، والمنتج الفني محمد جمال، وإيقاف كل من الممثلين: محمود الليثي وحازم إيهاب وسارة الدرزاوى وهنا غنيم، وذلك للعمل بمسلسل "ونسنى" بدون علم أو موافقة النقابة.
وردت الشركة المنتجة لمسلسل "ونسنى" فى بيان لها تتقدم فيه بالشكر
يذكر أن مسلسل "ونسنى" كان من المسلسلات الجارى تصويرها لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف ورشة كتابة تامر فرج، وإخراج رامى رزق الله، ويتولى بطولته عدد من ممثلى الكوميديا الشباب، منهم: إسلام إبراهيم ومحمود الليثى، اللذان اشتهرا من خلال البرنامج الكوميدى snl بالعربى، كما يشارك فى بطولته مجموعة من ضيوف الشرف، منهم الفنانة ليلى عز العرب.
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