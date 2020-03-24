كتب المطرب رامي جمال تدوينة جديدة، عبر حسابه بموقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر"
طالب "رامي" من الجميع بتطهير أنفسهم مثل تطهير كل ما حولنا، قائلا: " كل يوم من ساعة بداية الكابوس ده وأنا عارف أنه اختبار من ربنا ولازم نبقى واثقينفي الفرج ربنا لما بيدي ابتلاءً بيبقي عاوز يعلمنا ويقربنا لأنه لو أراد إهـلاكنا لكن تعالوا زي ما بنطهر كل حاجه حوالينا نطهر كل حاجه فينا هيجي الوقت وهنفتكر الفترة دي وهنفرح برحمة ربنا وكشف الغمة ".
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر ظهر اليوم قرارًا بحظر التجوال للمواطنين كافةً من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا ابتداء من غدًا الأربعاء 25 مارس، ويستمر حظر التجوال لمدة أسبوعين وفقًا لتقييم المخاطر التي تضعه الدولة لحماية المصريين من الإصابة بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال لجمهوره: طهروا أنفسكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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