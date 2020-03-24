بسبب كورونا..طرح Bad Boys 3 نهاية مارس الجاري

قررت إستديوهات "سوني" الترفيهية طرح النسخة الثالثة من سلسلة أفلام "Bad Boys" للنجمين ويل سميث ومارتن لورانس، بشكل رقمي نهاية الشهر الجاري. وذلك بالتزامن مع إغلاق دور العرض العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا.



ويُعد فيلم "Bad Boys for Life" النسخة الأنجح في شباك

التذاكر العالمي خلال العام الجاري، حيث بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية حتى الأن 419 مليون دولار، فيما بلغت تكلفته الإنتاجية نحو 90 مليون دولار تقريبًا.

يتجدد الصراع في الجزء الثالث من فيلم "Bad Boys" ما

بين ثنائي إنقاذ القانون في شرطة مكافحة المخدرات بمدينة ميامي الأمريكية، ماركوس بيرنت "مارتن لورانس"، مايك لوري "ويل سميث"، بشأن نمط الحياة التي يعيشها كل منهما. يريد ماركوس أن يتقاعد لرعاية حفيده، بينما مايك لا يزال يحاول الارتقاء إلى سمعته الشجاعة، ولكن عندما يستهدف مايك من جانب أحد زعماء الكارتل، يعود الثنائي في مهمة أخيرة.