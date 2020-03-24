نشر الفنان أحمد حلمي مقطع فيديو جديدًا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر "حلمي" في الفيديو يقول: "زى ما انتوا شايفين أنا لابس الروب بتاع محسن بيه مبسوط مدفى سعيد، مش مضايق خالص، اقعدوا في البيت حتستمتعوا، وعلى
شاهد الفيديو من هنا..
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر ظهر اليوم قرارًا بحظر التجوال للمواطنين كافةً من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا ابتداءً من غد الأربعاء 25 مارس، ويستمر حظر التجوال لمدة أسبوعين وفقًا لتقييم المخاطر التي تضعها الدولة لحماية المصريين من الإصابة بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حلمي لجمهوره: أنا بقيت أعرف ألف محشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.