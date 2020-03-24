أحمد حلمي لجمهوره: أنا بقيت أعرف ألف محشي

نشر الفنان أحمد حلمي مقطع فيديو جديدًا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهر "حلمي" في الفيديو يقول: "زى ما انتوا شايفين أنا لابس الروب بتاع محسن بيه مبسوط مدفى سعيد، مش مضايق خالص، اقعدوا في البيت حتستمتعوا، وعلى

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فكرة لو عندك ولاد حتكتشف ولادك حتكتشفهم اكتشاف هستيري، حتتبسط اقعد ألعب معاهم والله بجد ايدك وشارك في البيت اشتغل في البيت أنا بقيت أعرف اعمل كيك حقيقي، كيكة شيكولاتة، وبلف محشي، وبشوح كبدة، عشان مصلحتكم خليك في البيت، أحمد حلمى في البيت".

شاهد الفيديو من هنا..

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر ظهر اليوم قرارًا بحظر التجوال للمواطنين كافةً من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا ابتداءً من غد الأربعاء 25 مارس، ويستمر حظر التجوال لمدة أسبوعين وفقًا لتقييم المخاطر التي تضعها الدولة لحماية المصريين من الإصابة بالفيروس.