شاهد..رسالة أحمد صلاح حسني لبائعة خضار

كتب الفنان، أحمد صلاح حسني، رسالة شكر لإحدى السيدات اللاتي تبيعن الخضراوات، لارتدائها الكمامة أثناء عملها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الشهير "تويتر".

ونشر أحمد صلاح، صورة لها على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" لسيدة تبيع الخضراوات ترتدي كمامة أثناء عملها.

قائلا: "شكرًا لهذه السيدة.. بالنسبه لي هي صوره تلخص حجات كثيره، الثقافة ملهاش دعوه بالتعليم، كثيرا من الناس لم تتح لهم فرصة التعليم لأسباب مختلفة ولكنهم أكثر ثقافة من ناس كثيره معاهم شهاده

لكنهم مش مثقفين.. شكرًا لكي وربنا يزيد من أمثالك".

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يذكر ان اخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسني، مسلسل "ختم النمر" والذي تم عرضه مؤخراً على القنوات الفضائيك وحقق نجاحاً جماهرياً كبيراً.

المسسل من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب،

جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

تدور أحداث مسلسل ختم النمر في إطار رومانسى تشويقى، حول شخصية عمر النمر، الذي يقع في حب هنادي، ولكن بطل المسلسل يتعرض للعديد من المشاكل والظروب بسبب حبة لهنادي خاصة عندما يجد شيقيه سعيد يريد الزواج منها، ويعانى عمر من مشاكل خاصة مع والدة ووالد هنادي التي تتزوج شقيقه وتعيش في نفس المنزل وتحاول الانتقام، وفى نفس الوقت يعيش حب جديد مع مريم ويواجه الصعوبات الكثيرة التي يحاول التغلب عليها.