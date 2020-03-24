وصية ضرورية من نجوى كرم!

ميرنا وليد - بيروت - تزداد أعدا المصابين ب​فيروس كورونا​ يوما بعد آخر مع تفشي الفيروس في جميع أنحاء العالم ، وتتابع الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ آخر النصائح الوقائية من الفيروس وتتبادلها مع محبيها عبر حساباتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي كما تخصص لقاءات مع أطباء للتحدّث عن هذا الوباء وتقديم النصائح للمتابعين.

ونشرت نجوى كرم عبر حسابها الخاص وصية ضرورية الى متابعيها قائلة: "ضروري ضروري بهالمرحلة ما نتعوّد عالخمول الجسدي والفكري.. الحلم ببكرا لازم يضل عايش".

وأشارت في تعليق آخر الى أهمية المحبة قائلة: منسأل معقول الله هالعظيم بحمته يوصينا بس بالمحبة؟ قولكن ليش وكرمال مين هالإصرار؟ مش تنحمي حالنا؟ بدنا نجرّب نرجع لذاتنا ونقول سامحنا وحبينا شو منخصر؟".