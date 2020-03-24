غادة عبد الرازق تنتقد بعض المصريين .."هنقابل إيطاليا في النهائي"

ميرنا وليد - بيروت - سخرت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ من طريقة تعاطي بعض المصريين باستهتار مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف الوقاية من الإصابة ب​فيروس كورونا​، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقعالتواصل الإجتماعي إذ كشفت من خلالها عن مجموعة من المواطنين في زحام شديد من دون أخذ أي إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعلقت غادة عبد الرازق على الصورة قائلة: "لو كملنا الفترة الجاية بنفس العقلية دي، هنقابل إيطاليا في النهائي".

في إشارة منها إلى أن أكثر الدول المتضررة من الفيروس هي ايطاليا بسبب عدم التزام مواطنيها بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة وتشهد اليوم أعلى معدل من الوفيات في العالم.



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