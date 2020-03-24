أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها "عزوز" الـ70

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة السورية ​أصالة​ نصري مع حلول عيد ميلاد والدتها عزيزة الحلبي التي أصبحت تبلغ من العمر سبعين عاماً على طريقتها العفوية وبين أفراد أسرتها في المنزل.

وشاركت أصالة متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو وهي تضع لوالدتها مستحضرات التجميل وتتغزل بجمالها وتناديها كعادتها بـ"عزوز" وتغني لها عيد ميلاد سعيد.

ومن ثم نقلت أصالة أجواء الإحتفال بعيدها كاشفة عن الاطلالة الكاملة بعد أن طبقت المكياج لها، وقالت: "هذه أمي الجميلة اليوم ان عملتلها مكياج على ميلادها السبعين"، ثم سألتها: "في حدا بيعملك احلى مني عزيزة؟ شوفوا هالجمال القمر".

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