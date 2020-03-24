بالفيديو- أندريا بوتشلي يجمع تبرّعات ضخمة من أجل مستشفى كاميرينو في إيطاليا

ميرنا وليد - بيروت - شكر السوبرانو العالمي أندريا بوتشيلي البالغ من العمر 61 عاما، جميع المساهمين الذين تبرعوا لجمعيته وجمع نحو 100 ألف يورو من أجل دعم إحدى المستشفيات التي تعالج مرضى المصابين بفايروس كورونا في منطقة كاميرينو في إيطاليا والت تشهد حالات كثيرة من الذين أصيبوا بهاذ الفيروس.

وأعلن بوتشيلي في فيديو نشره عبر حشابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي والى جانبه زوجته فيرونيكا بيرتي، أنه باستطاعته الآن بفضل التبرعات شراء أربعة مراوح للرئة الذين يتم استعمالهم في غرف العناية الفائقة.

يذكر أن بوتشيلي تزوج عام 2014 من فيرونيكا بعد علاقة دامت 12 عاما، وبعد سنتين على انجابهما ابنتهما فيرجينيا.

