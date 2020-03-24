بالصورة- محمد هنيدي يسخر من فيروس "هانتا" ويستعين بفيلم "فول الصين العظيم"

ميرنا وليد - بيروت - لم ينته العالم من ظاهرة تفشي فيروس كورونا من الصين، إلا أنه تم اكتشاف فيروس صيني جديد أطلق عليه إسم "هانتا"، تسبب في وفاة شخص وإصابة 31 شخص به.

وسخر الممثل المصري ​محمد هنيدي​ بطريقته الكوميدية من هذا الفيروس الجديد وعلّق عبر صفحته:"طب ادولنا فرصة نشم نفسنا بس". ونشر بعدها صورة من المشهد الذي جمعه بالممثل المصري سامي سرحان من فيلم "​فول الصين العظيم​"، حين كان يقنعه بأن "الصين حلوة"، ليعلق هنيدي كاتبا: "الله يرحمك يا جدي.. كنت حرامي وكمان كذاب".

يشار إلى أن آخر أعمال هنيدي الفنية مسلسل "أرض النفاق" الذي لعب بطولته الى جانب هنا شيحة ودلال عبد العزيز وسامي مغاوري ‏ومحمد ثروت وليلى عز العرب وسلوى محمد علي ومحمد محمود، سيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج ماندو العدل‎.‎

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