Mar 24, 2020 أوضحت نقابة مستخدمي “تلفزيون لبنان” في بيان، انه “بعد تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبرا حول اصابة احد الزملاء العاملين بفيروس الكورونا، أن الزميل عاد إلى لبنان الاسبوع الماضي. وفور وصوله وبعد شعوره بالعوارض، أجرى فحص كورونا وجاءت النتيجة ايجابية، وهو بادر فورا الى الحجر المنزلي ، ولم يحضر ابدا الى المؤسسة”.

وطالبت النقابة “وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نشر الأخبار”، متمنية “الصحة والسلامة لزميلنا”.







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كانت هذه تفاصيل خبر توضيح لنقابة مستخدمي تلفزيون لبنان حول إصابة أحد الزملاء العاملين بالفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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