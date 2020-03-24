غنتها نادين نجيم وسيرين عبد النور.. من وراء نجاح "بكلمك مش بترد"؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

إذا كنت من متابعي تطبيق "تيك توك" فبالتأكيد ستعرفين أغنية كررها غالبية النجوم، وحظيت بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أغنية "بكلمك مش بترد".

الغالبية لا يعلمون أن وراء هذه الأغنية الفنانة المصرية يسرا الجندي، وهي التي كتبتها ولحنتها وقدمتها مع الفنان محمد مكاوي.

وحققت أغنية "بكلمك مش بترد" أكثر من 500 مليون مشاهدة موزعة عبر حسابات مشتركين "تيك توك"، والعديد من المشاركات على منصات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم العديد من الفنانين الأغنية عبر حساباتهم الخاصة سواء بمفردهم أو مع أشخاص آخرين، من بينهم الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ومواطنتها سيرين عبد النور، والفنانة التونسية درة والفنانة المصرية آيتن عامر، وهنا الزاهد، وغيرهم من الفنانين.

في موقع "فوشيا" حضرنا لكم فيديو تعريفيا عن الفنانة المصرية يسرا الجندي، وهي التي شاركت في الموسم الثاني من برنامج Arabs Got Talent، والمدهش أنها شاركت أيضا ببرنامج "ذا فويس" أحلى صوت، ولم يلتفت لها أي من المدربين النجوم حينها.

يسرا الجندي هي مغنية وكاتبة أغاني محترفة، اشتهرت مؤخرا بمشروعها الغنائي "طاخ" الذي تميزت به مع الموسيقي وعازف الجيتار المصري عز شهوان، وقناتها الخاصة على "يوتيوب" حيث تقدم نوعا مختلفا من الغناء.

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طرحت يسرا الجندي مع عز شهوان أغنيات عديدة حققت نجاحا للفرقة "مفتاح البيت" و"كول مي زيكو"، و"شوفتك مرة" وجميعها اتسم بالكوميديا ومناقشة القضايا الاجتماعية الخفيفة.

وشاركت الفنانة مؤخرا مواطنها الفنان محمد رمضان بأغنية "كازانوفا" التي حققت مشاهدات عالية.

يعتبر تطبيق "تيك توك" الأكثر انتشارا حاليا بين النجوم والشباب، حيث يمكن للمستخدمين إضافة الموسيقى بسهولة إلى مقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها 15 ثانية، وهذا ما يجعل الرقصات والأغاني تحتل مكانة بارزة في التطبيق.

وغالبا ما تعتمد شعبية بعض المقاطع في التطبيق على درجة الإبداع والمهارة التي يتسم بها المستخدم، ناهيك عن قيمة الترفيه في تقليد المستخدمين للرقصات الأصلية.

وفي كثير من الأحيان، تلقى الأغاني والرقصات نجاحا واسع النطاق، ويقوم المستخدمون الآخرون للمنصة بنشر إصداراتهم الخاصة مقلدين المستخدم الأصلي. ويعتبر التقليد، وخاصة تقليد الوقفات والتحركات، سلوكا قديما يندرج في صميم طرق تعلم البشر والتواصل فيما بينهم.